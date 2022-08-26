Bursa'da kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girdiler - Son Dakika
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Bursa'da kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girdiler

26.08.2022 11:02
Bursa'da kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girdiler

Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girerek hırsızlık yaptılar.

Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girerek hırsızlık yaptılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs park halindeki bir kamyonete kapılarını zorla açarak girdiler. Kamyonette çalacak bir şey bulamayan şüpheliler, karar değiştirerek bir apartmanda bulunan daireye girerek hırsızlık yaptılar.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Türbe çevresi ve içinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi Türbe çevresi ve içinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi Bursa'da ölümüne dilencilik kamerada Bursa'da ölümüne dilencilik kamerada
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girdiler - Son Dakika
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