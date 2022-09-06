Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs dükkan önündeki klima motorunu gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler en uygun zamanda motoru çalmaya çalışırken klima motorunun içinde bulunan gaz patladı. Paniğe kapılan şüpheliler hemen bölgeden uzaklaşarak kaçarken o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Bursa 'da 2 şüpheli şahıs klima motorunu çalmak istedikleri sırada klima gazı bomba gibi patladı. Paniğe kapılan 2 şüpheli bölgeden hızlıca uzaklaşarak kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlar klima motorunu çalmak istedi, gazı bomba gibi patladı - Son Dakika

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