Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi - Son Dakika
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Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi

18.06.2022 15:22
Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalma telaşı yaşayan 2 adaya jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalma telaşı yaşayan 2 adaya jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), İnegöl'deki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Kampüsü'nde de uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geç kalma riski olan 2 adayı sınava girecekleri salona götürdü.

İnegöl Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, adayları kapıların kapanmasından önce sınav salonlarının bulunduğu binalara ulaştırarak sınava girmelerini sağladı.

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Kaynak: AA

Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 2 üniversite adayını sınav salonuna motosikletli jandarma yetiştirdi - Son Dakika
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