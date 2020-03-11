Bursa'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davada yeni gelişme - Son Dakika

Bursa'da, 2 yaşındaki Umut'un şüpheli ölümü ile ilgili açılan davada 23 yaşındaki anne Aysel H. ve tutuklu sevgilisi 39 yaşındaki Kenan A.'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, bebeğin doğuştan bir hasarı olup olmadığına ilişkin doğum raporlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde, Umut H. (2) bilinci kapalı halde, koltuktan düştüğü iddiasıyla annesinin erkek arkadaşı Kenan A. (39) tarafından DOSAB Semt Polikliniği'ne götürüldü. Durumu ağır olan Umut bebek sonrasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Umut, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Umut'un ölümünün şüpheli bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kafasına darbe aldığı belirlenen Umut'un annesi Suriye uyruklu Aysel H. ve erkek arkadaşı Kenan A. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ikiliden Kenan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Aysel H. ise serbest bırakıldı.



'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, anneye 8 yıl hapis cezası



Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Kenan A. hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık anne Aysel H.'ye de 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve suçu bildirmeme' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Kenan A. ve taraf avukatları katılırken, müşteki sanık anne Aysel H. katılmadı.



Olaydan 7 ay önce İstanbul'da tanışmışlar



Kenan A., Aysel H. ile olaydan 7 ay önce İstanbul'da tanıştıklarını ve zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi. Aysel H.'nin fuhuş yaptığını ve oğlunu başkalarına emanet edip geceleri dışarı çıktığını öne süren Kanan A., "Olaydan 3 gün önce Demirtaş Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Çocuk hastaydı ve sürekli kusuyordu. Aysel H., bana çocuğun doğum sırasında beyninde bir rahatsızlığı bulunduğunu söylemişti. Kendisi evde yoktu, çocuğu tek başıma yıkadım. Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. O an kimliği olmadığı için hastaneye götüremedim. Daha sonra süt hazırlamak için mutfağa gittiğimde salondan bir ses geldi. Salona döndüğümde Umut'un yere düşmüş olduğunu gördüm. Ağzını açmaya çalıştım. Çocuğu alıp DOSAB Semt Polikliniği'ne götürdüm. Umut'un ölümüyle ilgim yok, beraatimi istiyorum. Küçük çocuğun rahatsızlığı nedeniyle çok masraf yaptım" savunmasını yaptı. - BURSA