Bursa'da 20 dönüm alan alevlere teslim oldu
15 dakika önce
Bursa'da 20 dönüm alan alevlere teslim olduBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:48 Kaynak: İHA
'da 20 dönüm alan alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'nın Gemlik
ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 20 dönüm alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Umurbey
Mahallesi Mantartepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın tesiriyle hızla büyüyen yangın 20 dönüm alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları neticesinde kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları halen sürüyor.
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