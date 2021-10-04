Bursa'da 20 kilogram metamfetamin ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Zanlının aracında ve ikametgahında narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen L.A'yı takibe alarak operasyon düzenledi.

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