Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı

17.09.2022 21:28
Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı

Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensubu İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı.

Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensubu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalandı.

"ŞEHİT CENGİZ YİĞİT'İN KANI YERDE KALMADI"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı, 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk polisi yakalar" ifadelerini kullandı.

Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı
Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı
Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı
Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı
YORUMLAR
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İçişleri Bakanı Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi... İçişleri Bakanı Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi... Arda Tekin'den Aşka Son 'nokta' Arda Tekin'den Aşka Son 'nokta'
Kaynak: İHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı - Son Dakika
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