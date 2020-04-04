Bursa'da 20 yaş altındaki yolcuların abonman kartları kullanıma kapatıldı - Son Dakika

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Bursa'da 20 yaş altındaki yolcuların abonman kartları kullanıma kapatıldı
6 saat önce
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların abonman kartları kullanıma kapatıldı.
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların abonman kartları kullanıma kapatıldı.
BURULAŞ'ın twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını tedbir gereği 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını içeren Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 20 yaş altındaki tüm yolcularımızın abonman kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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