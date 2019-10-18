Son Dakika Haberleri: Bursa'da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları telef ettiler
Son Dakika Genel Bursa'da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları telef ettiler

Bursa'da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları telef ettiler

30 dakika önce

Bursa'da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları telef ettiler Dereye kimyasal saldılar, tüm balıklar telef olduBURSA - Bursa'da fabrikaların dereye akıttığı kimyasal atıklar 20 yıl sonra balık üreyen deredeki tüm balıkları telef etti.

Bursa'da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları telef ettiler

Dereye kimyasal saldılar, tüm balıklar telef oldu

BURSA - Bursa'da fabrikaların dereye akıttığı kimyasal atıklar 20 yıl sonra balık üreyen deredeki tüm balıkları telef etti.

Kestel ve Gürsu ilçelerinden geçen derede fabrikaların artmasıyla birlikte balık yaşamı yok olmuştu. Kestel ilçesine kurulan arıtma tesisiyle birlikte 20 yıl sonra balık yaşamaya başlayan derede balıklar ancak 1 yıl yaşayabildi. Cuma akşamı mesai bitimini fırsat bilen fabrikanın dereye saldığı kimyasal atıklar deredeki tüm balıkları öldürdü. Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde çok sayıda ölü balık suyun üstüne çıktı. Vatandaşlar ise 20 yıl sonra balık yaşamaya başlayan derelerinde kimyasal atık sebebiyle balıkların ölmesine tepki gösterdi ve sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Dereye salınan kimyasal atık sebebiyle köylerinden geçen deredeki tüm balıkların öldüğünü ifade eden Hasanköy muhtarı Ertuğrul Türe, "Köyümüzden geçen dere Kestel ilçesindeki Gölbaşı gölünden gelip denize gidiyor. 20 yıl önce bölgeye sanayinin gelmesiyle birlikte deredeki balıklar öldü. 20 yıl sonra bölgeye arıtma tesisi kurularak su arındırıldı. Derenin belli bölümünde balıklar yaşamaya başladı. Fakat geçtiğimiz Cuma günü akşam bölgedeki bir fabrikadan salınan kimyasal atık deredeki tüm balıkları öldürdü. Son salınan zehir nasıl etkiliyse balıklar suyun üstüne çıkamadı. Çamurun altında öldüler" dedi.

Bursa'da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları telef ettiler

Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 17 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Bacakları bağlanarak denize atılmış yavru köpeğin ölüsü karaya vurdu Karadeniz'de balık sezonu bereketli başladı Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 02:47:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 20 yıl sonra ilk kez balık üreyen deredeki tüm balıkları telef ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]