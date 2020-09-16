Bursa'da 200 bisikletli Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğinde pedal çevirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kısa Parkur Bisiklet Turu", 200 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliğinin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası, Bursa'da bisiklet turu etkinliğiyle başladı.

Hüdavendigar Kent Parkı'nda "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" sloganıyla gerçekleştirilen tura, engellilerin de bulunduğu 200 bisikletli katıldı.

Park çevresinde oluşturulan yaklaşık 3,5 kilometrelik parkuru kısa sürede tamamlayan tüm katılımcılara günün anısına madalya verildi.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, teknolojinin sunduğu imkanlardan dolayı insanların her geçen gün hareketliliğini biraz daha yitirdiğini belirtti.

Özellikle kent yaşamının monotonluğu içinde sıkışıp kalan insanların yoğun iş temposu, baskı, yorgunluk gibi birçok olumsuz çevresel etkenin tesiri altında kaldığını ifade eden Yıldız, "İş yaşamı dışında televizyon ve bilgisayar karşısında geçen uzun zamanlar, özellikle çocuk ve gençlerde bir bağımlılık haline gelerek hareketsiz yaşam kültürünün başlıca unsurları haline geldi. Biz de bunu ortadan kaldırmak amacıyla bu gibi organizasyonları destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.