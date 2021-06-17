Bursa'da 200 liralık banka soygununun şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da 200 liralık banka soygununun şüphelisi yakalandı

Bursa'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri girip 200 lira çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri girip 200 lira çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin İ.H.A. (28) olduğu tespit edildi. Nilüfer ilçesi Sakarya Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde dün gece bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, camlar kırılarak hırsızlık yapıldığı belirlenmişti. Banka güvenliği ve şube müdürüyle görüşen ekipler, vezneden 50 liralık 4 banknot çalan kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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