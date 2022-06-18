200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

18.06.2022 01:25

Bursa'da 200 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 1132 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı.

Bursa'da 200 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 1132 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekiplerinin destekleriyle Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Denetlemelerde 183 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan 8 araç sürücüsüne toplam 26 bin 166 lira ceza kesildi.

Uygulamada ayrıca 1132 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken denetlenen 39 iş yerinden eksik evrakı bulunan 13 işletme yetkilisine işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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