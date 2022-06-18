Bursa 'da 200 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 1132 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

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