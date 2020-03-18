Bursa'da 2019'da kaçak hafriyat döken şirketlere yaklaşık 5 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 2019'da kaçak hafriyat döken şirketlere yaklaşık 5 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı - Son Dakika

Bursa'da 2019'da kaçak hafriyat döken şirketlere yaklaşık 5 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalara toplam 5 milyon 259 bin 502 lira idari para cezası uyguladı.

Bursa'da 2019'da kaçak hafriyat döken şirketlere yaklaşık 5 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalara toplam 5 milyon 259 bin 502 lira idari para cezası uyguladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, doğayı kirletici unsurlara karşı yoğun bir mücadele verildiği vurgulandı.

Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesince il genelinde 28 hafriyat depolama sahası oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden ton başına 5,5 lira ücret alınırken, bu kadar az parayı ödememek için kaçak dökümle çevre katliamına yol açanlar da hem havadan hem de karadan takip altına alınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar bine yakın kamyon GPS'le takibe alındı. 2019'da gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 21 şahıs ve 17 firmaya toplam 5 milyon 259 bin 502 lira idari para cezası uygulandı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sağlıklı bir çevre için tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek şunları kaydetti:

"Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir birey olarak hepimizin bu konuda yükümlülükleri var. Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf 'bedava yapayım' diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kaçak döküm yapan şirketlere 265 bin 497 lira ve kişilere ise 88 bin 499 lira bu işin cezası var. 2019'da biz 5 milyon 259 bin 502 lira idari para cezası uyguladık. Günde ortalama 250-300 kamyon kontrollü sahalarımıza gelip, 7 bin ton civarında atık bırakıyor. Eğer buralara izinli döküm yaparsanız tonu 5,5 lira. Böyle küçük bedellerle bu işi halletmek varken, çok yüksek bedellerle ceza ödemenin hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Şehir hepimizin, şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanabilirliği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyorum."

Bursa Büyükşehir Belediyesi, GPS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir         
12:34
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 01:29:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 2019'da kaçak hafriyat döken şirketlere yaklaşık 5 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]