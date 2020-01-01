Bursa'da 2019'un son 2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019'un son bebeği ve 2020'nin ilk bebeklerini ziyaret ederek, ailelerin bebek sevincine ortak oldu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019'un son saatlerini yine toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geçirdi. Başkan Aktaş'ın gece turundaki ilk ziyareti Yeşil Şible Taksi Durağı'na oldu. Beraberindeki AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte taksici esnafı ile sohbet edip tatlı ikram eden Başkan Aktaş, yeni yılın taksiciler başta olmak üzere tüm esnaf için bereketli bir yıl olmasını diledi. Vatandaşlara karanfil dağıtan Aktaş'ın son durağı ise Şehir Hastanesi oldu. Burada başhekimliği ziyaret eden Başkan Aktaş, hastane personelinin yeni yılını kutladı. 2019 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Mustafa-Semra Top çiftini ziyaret etti. 2019 yılının son bebeği Fatma Zehra'ya altın takan Başkan Aktaş, yeni yılın ilk bebeğini de hastanede karşıladı. Başkan Aktaş'ın ziyareti sırasında 2020'nin ilk bebeği de dünyaya geldi. Nihat-Öznur Uysal çifti Recep Arda adını verdikleri ilk bebeklerinin sevincini Aktaş ile birlikte yaşadı. Aktaş, bebeğe küçük altın takarken, Uysal çiftine de bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.



Ardından Aktaş ve Salman, hastane personeline çiçek verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2019 yılının son bebeği Fatma Zehra kızımıza, 2020'nin ilk bebeği Recep Arda evladımız oldu. Onlara hayırlı ömürler diliyorum. Buradaki anne ve babalara da göz aydınlığı diliyorum. AK Parti İl Başkanımız Ayhan Salman, il yöneticilerimiz ve Nilüfer İlçe Teşkilatımız ile birlikte amacımız insanların mutluluğuna ortak olmaktı. Burada gördüğümüz güzellikle de kıvanç duyduk. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu hastanede can siperhane çalışan, personel arkadaşlarımız ve başhekimimize de teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA