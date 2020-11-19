Bursa'da 2020-2021 kültür ve sanat etkinliklerinin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bursa'da 2020-2021 kültür ve sanat etkinliklerinin tanıtım toplantısı yapıldı

19.11.2020 14:07
Bursa'da 2020-2021 kültür ve sanat etkinliklerinin tanıtım toplantısı yapıldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020-2021 kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020-2021 kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi.

Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, hayata geçirdikleri kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra gelecek dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tiyatrodan sinemaya, konserlerden festivallere, söyleşilerden sergilere kadar geniş bir yelpazedeki kültür sanat faaliyetlerini, hazırlanan tanıtım videoları eşliğinde katılımcılarla paylaşan Aktaş, Bursa halkına hak ettikleri hizmeti en iyi şekilde sağlayabilmek için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Aktaş, şöyle konuştu:

"Özellikle kültür ve sanat faaliyetlerinin bizler için nefes almak kadar elzem bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu nedenle kültür ve sanat faaliyetlerini hiçbir zaman ikinci plana atmadık, atamayız. Halkımızın etkinlikler için toplanamadığı dönemde kültür ve sanat faaliyetlerimizi şehrin tamamına yaydık. Tiyatrodan söyleşiye, konserlerden dijital etkinliklere kadar birçok farklı alanda etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken her kesime hitap eden ve devamlılığı olan projeler olması için çalıştık. Çünkü biz, Bursa'yı bir gün bile kültür ve sanattan mahrum bırakmayacağımıza söz verdik."

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen kültür sanat etkinliklerini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Aktaş, "Şüphesiz hepimiz için zor bir yıl oluyor. Bu zorlu süreçte vazifemizi hakkıyla yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar yaptığımız toplantıyla 2020 yılının proje takvimini hazırlamıştık. Senenin başında her şey çok güzel başlamıştı mart ayında ülkemizde ilk vaka görülene kadar. İlk vakanın görülmesiyle birlikte kırmızı alarm verildi. Vatandaşlarımızın sağlığı konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak oldukça hassas davrandık ve gereken bütün önlemleri aldık. Her ne kadar pandeminin gölgesi altında kalsa da bu süreçte değerli işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu süreçte halkımızı yalnız bırakmamak için birçok etkinliği dijitale taşıdık." ifadelerini kullandı.

Aktaş, geçen dönem hayata geçirilen ve önümüzdeki dönem için planlanan kültür sanat çalışmalarını anlatarak, "İnanın anlattıklarım buz dağının görünen kısmı. Burada anlatmaya vaktimizin yetmeyeceği kadar sayısız projemiz var. Bizim felsefemiz, nitelikli, ulaşılabilir, kalıcı ve kapsayıcı işleri hayata geçirmektir. Bu felsefe doğrultusunda oluşturduğumuz politika ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa'nın her karışına ulaşarak toplumun bütün kesimine hitap eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Alinur Aktaş, Merinos, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 2020-2021 kültür ve sanat etkinliklerinin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika


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