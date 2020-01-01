Bursa'da 2020'nin ilk bebeği - Son Dakika
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Bursa'da 2020'nin ilk bebeği

6 saat önce

Bursa'da 2020'nin ilk bebeğiBursa'nın İnegöl ilçesinde 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Bursa'da 2020'nin ilk bebeği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. 3 kilo ağırlığında doğan bebeğe 'Kuzey' ismi verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.02'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve beraberindeki heyet, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti. Semih ve Yıldız Olaştagöz çifti, İnegöl Devlet Hastanesi doğumhanesinde normal doğum yöntemiyle dünyaya gelen ikinci çocuklarına Kuzey ismini verdi. 3 kilo dünyaya gelen bebek, dünyaya gelmesinin ardından yoğun bir ziyaretçi akını ile karşılaştı. Bebeğin Babası Semih Olaştagöz, "Erken dünyaya geldi. Bursa'da, yılın ilk bebeği olmasından dolayı mutluyum. İsmini Kuzey koyduk" dedi.

Bursa'da 2020'nin ilk bebeği

AK Parti, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
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