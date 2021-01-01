Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika

Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi

01.01.2021 00:59
Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020'nin son bebeği ve 2021'in ilk bebeklerini ziyaret ederek, ailelerin sevincine ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020'nin son bebeği ve 2021'in ilk bebeklerini ziyaret ederek, ailelerin sevincine ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020'nin son saatlerinde yine toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi. Başkan Aktaş'ın gece turundaki ilk ziyareti Acil Çağrı Merkezi oldu. Aktaş, beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte kontrol noktalarındaki polis ekiplerini ziyaret etti. Polislere ve vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Aktaş'ın son durağı ise Bursa Şehir Hastanesi oldu. Burada başhekimliği ziyaret eden Başkan Aktaş, hastane personelinin yeni yılını kutladı. Aktaş, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte 2020 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Sevgül ve Şaban Tekir çiftini ziyaret etti. 2020 yılının son bebeği Ensar'a Başkan Aktaş ve İl Başkanı Gürkan altın taktı. Yeni yılın ilk bebeğini de hastanede karşılandı. Vahide ve Semih Akpınar çifti Ecmal Mina adını verdikleri ikinci bebeklerinin sevincini Aktaş ile birlikte yaşadı. Aktaş ve Milletveki Gözgeç, bebeğe küçük altın takarken, her iki çifte de bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Yeni bir yıla başladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2021 yılının Bursa'ya, Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok değerli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldik. 2020'nin son 2021'in ilk bebeği ile bir araya geldik. Her çocuğumuza hayırlı ömürler nasip ediyoruz. Korona virüs ile ilgili güzel gelişmeler var. Ama son ana kadar kurallara uyarak, hekim ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bu süreci ülke olarak aşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve tüm yetkililere yürekten teşekkür ediyorum. Bursa'da böyle güçlü bir hastaneyi görmek bizlere gurur veriyor. Allah kimseyi buralara düşürmesin. Korona virüsünde tamamen ortadan kalktığı bol ve bereketli bir seneyi bizlere nasip eder" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Özellikle bu salgın döneminde şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettik. Son ve ilk bebeğini ziyaret ettik. Sağlık çalışanlarımıza Allah kolaylık versin" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "2021 yılının tüm milletimize hayırlı ve sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Salgın sürecindeki bu vaka sayılarının azalması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sahana çalışan tüm sağlık ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yapılan sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi
Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi
Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi
Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi
Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi
Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi
Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi

Emine Yavuz Gözgeç, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika


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