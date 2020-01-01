Bursa'da 2020'nin vizyon projesine 647 fore kazık çakılıyor - Son Dakika

Bursa'nın yatırımlarına 2020 yılında 350 milyon liralık Osmangazi Meydanı projesi damgasını vuracak. 2 bin araçlık otopark ve 24 saat yaşayan bir meydan inşa eden Osmangazi Belediyesi ekipleri 7 gün 24 saat çalışarak 30 metre derine iniyor. 647 fore kazığın çakılacağı proje tamamlandığında Bursa'nın en büyük projelerinden birisi olacak.



Bursa'nın buluşma noktası olacak olan Osmangazi Meydanı'nın ilk etabının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Osmangazi Meydanı'nın 2020 yılının vizyon projesi olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursalıların bu meydanda nefes alacağını söyledi.



Bursa'nın yeni cazibe merkezi olacak Osmangazi Meydanı kentsel tasarım projesinin ilk etabındaki hafriyat ve temel kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan ve yüzden fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı projesinin ilk etap çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "2019 yılının sonlarında ilk kazması vurulan Osmangazi Meydanı, 2020 yılının en önemli projelerinden biri olacak. Başlamış olduğumuz 2 aylık çalışma neticesinde 12 metrelik kazıyı gerçekleştirdik. Şimdi 12 metreden aşağıya 647 fore kazık çakıyoruz. 647 kazığın etrafını çevreleyerek 20 ile 28 metre derinliğe inerek, kazıklar bittiğinde ise kazıya devam edeceğiz. 24 metre yer altına inerek inşaata başlamış olacağız. Bu inşaat ile birlikte Bursa'daki trafik ile ilgili sorunu ortadan kaldıracağız. 2 bin araçlık otopark yer altında şehrin sakinleşmesine katkı sağlayacak. Araçlarını bırakan vatandaşlar, yürüyerek veya metro ile çarşıya ulaşabilecekleri bir otopark olmuş olacak. Bununla birlikte çok amaçlı projenin üstü de Osmangazi Meydanı olarak vatandaşa hizmet edecek. Bursa'nın nefes alması açısından önemli olan bu projeyi hazırlarken, sadece bu bölgeye değil çevresi de hedeflendi. Bundan sonraki süreçte ikinci etabı, Santral Garaj ve Çarşamba Mahallesi projeleri var" dedi.



Osmangazi Belediyesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu projelerin en büyük bütçeli ve kapsamlı çalışması olduğunu belirten Başkan Dündar, "40 dönümlük bir alana sahip olan meydan 2 etap olarak yapılacak. Birinci etabı 18 bin metrekarelik bir alan üzerine inşaat yapıyoruz. Dolayısıyla bu inşaat sosyal buluşma noktası olacak. Altında otopark, üstünde vatandaşın nefes aldığı alanlar olacak. Ayrıca Aynı zamanda meydan bünyesinde 500 kişilik nikah ve kokteyl salonu gibi alternatif bir mekanlarla hafta sonları da hareketli bir meydan olacak. Geçiş güzergahı olduğu için de vatandaşın buluşma noktası olacak. Uzun yıllar konuşulan ve tartışılan bir projeydi. Sadece belediyenin kendi teknik çalışanları değil, sosyal katmanların da bu işin içerisinde olmasını istedik. Akademik odalar, siyasi partiler, meclis üyeleri ve meydanlara stantlar kurarak vatandaşın da bilgisine başvurduk. O düşüncelerin harmanlanması sonucu çıkan bir projeye imza attık. Vatandaşın isteği gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.



Bursa'nın merkezinde 4 kat yerin altında 2 bin araçlık otoparkla şehrin araç trafiği yoğunluğunu hafifleteceklerini belirten Dündar, "Santral Garaj bölgesi Bursa'nın eski merkezi, 24 saat yaşayan bölgenin de canlanması gerekiyor. İkinci etaplarla birlikte daha yaşanır bir hale gelmesi için çalışmalar yapacağız. Eskiyi hatırlayıp geleceğe yol alan bir proje olarak ortaya çıktı. 150 milyon kamulaştırmaya para harcandı. İhalesi KDV'si ile birlikte 200 milyon liraya imzalandı. Birinci etap 350 milyona mal oldu. İkinci etabının kamulaştırma süreci devam ediyor. Bu proje tamamen kamu kaynaklarıyla yürütülmektedir. Burası yap, işlet ve devret modeliyle yapılmadı. Burası belediye tarafından kamulaştırılarak inşaata başlanıldı. İller Bankası'ndan kredi kullanılıyor. Burası belediyenin malı olacaktır. Osmangazi ilçesinin herhangi bir noktasında proje ortaya koyduğumuz da devamının geldiğini görüyoruz. Burası da tek burasını kapsamıyor. Bu bölgenin çevresine de hitap edecektir. Yolun yer altına alınmasıyla tarihi çarşı ile demir yolunun kavuşmasına vesile olacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA