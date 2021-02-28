Bursa'da 2021 "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan edildi - Son Dakika

Bursa'da turizmin teşvik edilmesi ve her yıl bir değerin daha da ön plana çıkarılması hedefiyle Büyükşehir Belediyesince başlatılan tema belirleme çalışmaları sonucunda 2021'in "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan edilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle onaylandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı özelinde bir değerin öne çıkarılması amacıyla tema belirlenmesi için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, üniversite, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektör temsilcilerinin de katılımıyla çalışma başlatıldı.

Uludağ'dan İznik'e, Oylat Kaplıcaları'ndan Hanlar Bölgesi ve ipek dokumacılığına kadar pek çok özellik bu konuda değerlendirmeye alındı.

Konu, Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı olağan toplantısında da gündeme geldi.

Meclise sunulan önergeye ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun hazırladığı rapor okundu. Komisyon raporunda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Hanlar Bölgesi'nin Bursa'nın önemli zenginliklerinden biri olduğu, Bursa ipeğinin de bir dönem yoğun olarak ticaretinin yapıldığı İpek Han ve Koza Han'a isim olduğu, Evliya Çelebi'nin de Bursa'dan 'ipek diyarı' olarak bahsettiği vurgulandı. Bu iki kültür mirasının genç kuşaklara aktarılması, yaşatılması, yerli ve yabancı turistilern de ilgisinin çekilmesi amacıyla 2021'in "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" kabul edilmesinin uygun olacağı belirtildi.

Raporun oy birliğiyle kabul edildiğini bildiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şunları kaydetti:

"TBMM'de partilerin ortak önergesiyle 2021 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildi ancak bu genel konunun yanında Bursa'ya özgü bir değeri de 2021 yılı teması olarak belirlemek istedik. Belirlenen konu özelinde yapılacak etkinliklerle Bursa'yı ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak istiyoruz. Bursa olarak çok farklı ve çok sayıda özelliği bünyemizde barındırıyoruz. Bu kadar fazla özelliği aynı anda bulundurmamızdan ötürü hepsini azar azar sahiplenmek zorunda kaldık. Amacımız tarihe yön veren, Osmanlı'yı kuran, uygarlıkların kesişme noktası olan Bursa'nın taşıdığı değerleri yeni değerlerle harmanlayıp bir dünya kenti yapmaktır. Bu doğrultuda Hanlar Bölgesi ve ipek, gerçekten Bursa'mızı dünya genelinde öne çıkaracak iki önemli değer. Hanlar Bölgesi zaten UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Bu yıl Hanlar Bölgesi ve ipeği daha da ön plana çıkaracak, daha da parlatacak etkinlik ve programlar yapacağız. Kararın hayırlı olmasını diliyorum."