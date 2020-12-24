Bursa'da 210 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

BURSA'da sahte içki satışı yapılacağı ihbarı alan KOM ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda N.B. (63) ve R.G. (59) gözaltına alınırken 210 litre sahte içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiden ölümlerin yaşanmasının ardından; kentte sahte içki üretimi yapanlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma neticesinde, Osmangazi ilçesinde 2 ayrı adreste sahte içki üretimi yapıldığı belirlendi. Adreslere baskın düzenleyen ekipler N.B. ve R.G. isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 210 litre satışa hazır halde şişelenmiş sahte içki 40 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler ilk işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Kentte daha önce 7 kişinin ölümü, 5'i ağır 11 kişinin de hastane tedavi görmesinin ardından yürütülen soruşturmada 5 kişi tutuklanmıştı.