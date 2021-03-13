Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan sürücü F.E'nin Kestel Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. F.E. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eskiçırak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SELEKTÖR YAKARAK KORNAYA BASTIM"

Kazanın ardından tır şoförü Faruk E. emniyetteki ifadesinde, "Tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım" dediği belirtildi.

TIR 22 ARACI BİÇMİŞ, 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek 22 araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.