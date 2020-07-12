Bursa'da 22 yaşındaki Uzman Onbaşı sosyal medyaya not bıraktıktan sonra evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bursa'da 22 yaşındaki Uzman Onbaşı sosyal medyaya not bıraktıktan sonra evinde ölü bulundu

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 yaşındaki uzman onbaşı arkadaşlarından helallik istedikten sonra evinde ölü bulundu.

Olay, Osmangazi ilçesi Bülbülce Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Musa Şener, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin" diyerek not bıraktı. Notu gördükten sonra Şener'e ulaşamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Bülbülce sokaktaki ikamete giden arkadaşları, Uzman Onbaşı'yı kanlar içerisinde yerde buldu. Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Musa Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sosyal medyadan helallik isteyip intihar notu bıraktı

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Musa Şener'in cansız bedeninin yanında intihar notu buldu. Ayrıca intihar etmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlarından helallik istediği öğrenilen Uzman Onbaşının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.