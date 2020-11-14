Bursa'da 23 bin hanenin elektriği borcundan dolayı kesik - Son Dakika

Bursa'da 23 bin hanenin elektriği borcundan dolayı kesik

14.11.2020 11:52
Bursa'da 23 bin hanenin elektriği borcundan dolayı kesik, System.String[]

Mart ayında pandemi yasaklarının başlamasıyla eve kapanan vatandaşların elektrik faturaları yüzde 15 daha yüksek geldi.

Mart ayında pandemi yasaklarının başlamasıyla eve kapanan vatandaşların elektrik faturaları yüzde 15 daha yüksek geldi. Büyük dağıtım şirketleri pandeminin başladığı tarihten itibaren ödenmemiş faturaları nedeniyle elektrik kesintisi yapamadı. Ancak normalleşme sürecinin başladığı Eylül ayından itibaren kesintiler başladı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan ve Bursa'da kaç elektrik abonesinin borcu olduğunu, normalleşme sürecinde kaç abonenin elektriğinin kesildiğini soran CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'a Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den cevap geldi.

Verilen cevapta 2020 yılının ilk 9 ayında Bursa ve ilçelerinde mesken tarifesinde bulunan 123 bin 558 abonenin elektrik borcu olduğu, yine ilk 9 ayda toplam 21 milyon 249 bin 095 lira elektrik borcu olduğu ve 22 bin 650 hanenin elektriğinin kesildiği bilgisine yer verildi.

Erkan Aydın konuyu şöyle değerlendirdi:

"Bursa'da 2020 yılı ilk 9 ayında 123 bin 558 mesken abonesinin elektrik borcunu ödeyememesi çok önemli. Çünkü, vatandaşın içinde bulunduğu ve ekonominin yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne seriyor. Sadece Bursa'da 123 bin 558 ailenin elektrik borcunun olduğu ve yaklaşık 23 bin kişinin de elektriğinin kesildiği bir durumda hükümetin bir an önce elektrik ve doğalgaz giderlerini düşürmeye yönelik adımlar atması geriyor. Bir evin bütçesinde neredeyse bir kira bedeli kadar elektrik gideri oluştu. Vatandaşlarımız açısından bu sürdürebilir değil. Hükümetin bir an önce bu konuları çözüm getirmesini talep ediyoruz. - BURSA

Bursa'da 23 bin hanenin elektriği borcundan dolayı kesik

Elektrik Kesintisi, Erkan Aydın, Bursa, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da 23 bin hanenin elektriği borcundan dolayı kesik - Son Dakika Ekonomi


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