TOKİ'lerde çıkan yangında bir itfaiye eri, 3 vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

TOKİ'lerde çıkan yangında bir itfaiye eri, 3 vatandaş dumandan etkilendi

26.08.2022 01:36

Bursa'da 23 katlı TOKİ'lerin 10. katında bulunan dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

TOKİ'lerde çıkan yangında bir itfaiye eri, 3 vatandaş dumandan etkilendi

BURSA - Bursa'da 23 katlı TOKİ'lerin 10. katında bulunan dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 1 itfaiye eri, 3 vatandaş dumandan etkilendi.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Kiremitçi Mahallesi Doğanbey TOKİ B/7 blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 katlı TOKİ'lerin 10. katında bulunan dairede buzdolabı kablolarının yanmasından kaynaklı yangın meydana geldi. Dumanların sardığını binayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, binada bulunan vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan dumandan etkilenen 3 vatandaşın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Minibüs deponun çatısına çarptı Minibüs deponun çatısına çarptı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TOKİ'lerde çıkan yangında bir itfaiye eri, 3 vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri
00:22 Motorine tekrar zam geldi! Fiyat 27 lirayı geçti
00:21 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile sözleşme imzaladı
00:16 Kılıçdaroğlu'nun Gülşen'in serbest bırakılması için hakim ve savcılara yaptığı çağrıya Bakan Bozdağ'dan tepki: Kınıyorum
00:13 Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne?
23:59 Trafik kazası geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, sahneye çıktı!
23:50 Son seçim anketine damga vuran sonuçlar! Adaylar arasındaki fark açıldı
23:39 Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
23:35 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Vize konusunda uyaracağız" sözlerine ABD'den cevap: İlişkilerimiz zarar görsün istemeyiz
23:15 Galibiyet sonrası konuşan Jorge Jesus, tek endişesini dile getirdi: Onları mutlu etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 01:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: TOKİ'lerde çıkan yangında bir itfaiye eri, 3 vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement