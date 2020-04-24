Bursa'da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştı - Son Dakika

Bursa'da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştı

BURSA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağında evinde bulunan Bursalılar 23 Nisan coşkusunu balkonlarında yaşadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan coşkusunu balkonlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sokağa çıkma yasağının kutlamaların önüne geçmemesi için çalıştıklarını belirterek, 'Bugün 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve dolayısıyla meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Biraz üzgünüz, çünkü korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı var ve pandemi kuraları geçerli. Tabi bu çağrıya ayak uyduruyoruz ama coşkuyla da kutluyoruz.' dedi.