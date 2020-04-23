Bursa'da 23 Nisan kutlamalarına renkli final - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle' 2 gündür Bursa sokaklarında çocukların evlerine taşıdığı orta oyunları ile mini konserler, Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleştirilen final gecesiyle son buldu. Çocuklar ve ailelerini final gecesinde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde Türk bayrağıyla İstiklal Marşı'nı söyleyerek vatandaşların sevincine ortak oldu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'sokağa çıkış yasağı nedeniyle' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan çocuklar için planladığı etkinlikler, 2 günlük yoğun programın ardından tamamlandı. Çocuklara özel hazırlanan ve Hacıvat-Karagöz gibi mizah oyunları ile mini konserleri evlere taşıyan 23 Nisan otobüsü, Bursa Reel Evleri'nde son etkinliğini gerçekleştirdi. Dün gündüz saatlerinde Yunuseli'deki BGC Sitesi önünden start alan 23 Nisan otobüsü, 'sevgi gösterileri arasında' FSM Bulvarı'nı takiben Ataevler ve Özlüce caddelerinde çocuklarla buluşmuştu. Bugün de Heykel ve Fomara gibi merkez lokasyonlar ile Yıldırım ilçesindeki mahalleleri 'artan ilgiyle' dolaşan otobüsün Yunus Emre Mahallesi'ndeki programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı. Başkan Aktaş, Bursa Reel Evleri'ndeki organizasyon kapsamında vatandaşlara seslendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yıldönümü ile Bursalı miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Aktaş, etkinlik sonunda elinde Türk bayrağıyla İstiklal Marşı söyledi. Site sakinleri, ellerinde bayraklarla Başkan Aktaş ve beraberindekilere sevgi gösterisinde bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23 Nisan otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Yaptığı konuşmada TBMM'nin açılış safhasına değinen ve kuruluştan 1 yıl sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmaya başlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu yıl maalesef dünyayı kasıp kavuran salgın sebebiyle buruk bir 23 Nisan geçiriyoruz. Ancak, takip ettiğimiz kadarıyla gördüm ki milletimiz her şart ve ortamda, birlik ve beraberliğini güçlendiren günleri coşkuyla kutlamaktan geri kalmamaktadır" dedi. Dünyanın zorlu süreçten geçtiğini, 4 ayı aşkın süredir insanların hayatını alt üst eden koronavirüs salgını nedeniyle her ülkede olağanüstü tedbirlerin alındığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bunlar, daha sağlıklı yarınlar adına olması gereken, vatandaşlarımızın uygulaması şart olan kurallardır. İnşallah bu tedbirler sonucunda, en az hasarla süreci atlatacağız. Tüm çocuklarımıza, rahat ve huzur içinde yaşayacakları mutlu yarınlar diliyorum" diye konuştu. Başkan Aktaş, konuşmasının sonunda vatandaşların Ramazan ayını da tebrik etti.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da gecede söz alarak, vatandaşları selamladı. - BURSA