BURSA'DA '23 NİSAN' TÖRENİ - Son Dakika

Bursa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bursa'da düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Dülger, 'Tarihimizin gurur dolu sayfalarından biri olan 23 Nisan 1921 günü üzerinden yıllar geçse de her yıl dönümünde 7'den 70'e herkesi ortak duygularda buluşturur. 101 yıl önce bugün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü tarihe kazınmış, milletin bağımsızlığının ancak milletin azmi ve kararlılığıyla sağlanacağının somut ifadesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, istiklalimizin sembolü olan TBMM'nin açılışını istikbalimizin sembolü olan çocuklarımıza armağan etmiş böylelikle şanlı tarihimiz ile daima umut vaat eden geleceğimiz arasında sonsuza dek uzayacak bir bağ kurmuştur' dedi.

Dülger'in konuşmasının ardından 1. Murat İlkokulu öğrencilerinden Betül Baydı '23 Nisan' isimli şiiri okudu. Tören İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı resmi ekip otolarının yaptığı kortejle son buldu.