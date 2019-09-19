Son Dakika Haberleri: Bursa'da 24 aracın kullanılamaz hale geldiği yangına 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da 24 aracın kullanılamaz hale geldiği yangına 1 gözaltı

26 dakika önce

BURSA'da geçen hafta sonu, yediemin otoparkında 24 aracın yandığı olayla ilgili, yangına sebebiyet verdiği belirlenen E.G. (30) yakalandı.

Bursa'da 24 aracın kullanılamaz hale geldiği yangına 1 gözaltı, System.String[]

BURSA'da geçen hafta sonu, yediemin otoparkında 24 aracın yandığı olayla ilgili, yangına sebebiyet verdiği belirlenen E.G. (30) yakalandı. Yüzde 65 zihinsel engelli olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan yediemin deposunda geçen hafta sonu çıkan yangında 24 araç demir yığınına döndü. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda hurdacılık yaptığı belirlenen yüzde 65 zihinsel engelli E.G.'nin, otoparkın yakınında içindeki metalleri almak için hurda eşyaları yaktığı, bu sırada alevlerin otoparka sıçradığını, yangının büyümesi üzerine olay yerinden kaçtığını belirledi. E.G., polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan E.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı
Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Bursa'nın köklü kestane şekeri markası Kafkas konkordatodan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 20:53:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 24 aracın kullanılamaz hale geldiği yangına 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]