Bursa'da "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika
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Bursa'da "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi" açıldı

01.02.2021 19:46
Bursa'da "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi" açıldı

Bursa'da, hayırsever Şeremet ailesi tarafından yaptırılan "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi" törenle açıldı.

Bursa'da, hayırsever Şeremet ailesi tarafından yaptırılan "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi" törenle açıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yıldırım Belediyesi Hizmet Binasında yaptırılan kütüphanenin açılışında, gençlik ve çocukluk döneminde ülkede çok fazla kütüphane olmadığını söyledi.

Geçmişte bazı kütüphanelerin "devlet dairesi" gibi çalıştığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şimdi 'uyumayan kütüphane' diyoruz. Gençlerimize buradan faydalanmak kalıyor. İnşallah burada hayatın değişik yönlerinde bilgilerini, görgülerini artıracaklar. Bir Çin atasözü der ki, '1 yılı hedefliyorsan tohum ek, 10 yılı hedefliyorsan ağaç dik, 100 yılı hedefliyorsan insan yetiştir.' İnsan yetiştirmenin yeri de buralar. Ne kadar çok okursak o kadar anlaşmazlıklarımız azalır. En büyük kötülük cahilliktir. 2002 yılında ben bakan olduğumda Bursa'da hızlı internetin adı yoktu. Şimdi 3 milyon hızlı internet kullanıcısı var. Ülkeyi fiber ağlarla donattık. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı bu güzel eserin kazandırılmasına vesile olduğu için tebrik ediyorum. En büyük teşekkürüm de Şeremet ailesine. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Burada Türkiye'nin geleceği, gençlerimiz için bilgi hazinesi var."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise kitapların, insanlığın mirasını aktarmanın en önemli yolu olduğunu vurguladı.

Ala, "Kitaplarla iletişimine özel ehemmiyet veren bir arkadaşınız olarak büyük bir memnuniyet duyuyorum ve Şeremet ailesini tebrik ediyorum. Bir insana miras kalması herkesi memnun eder ama bir insana insanlığın akıl birikimi nasıl miras kalır? İşte bu kütüphanelerle olur. Bundan daha kıymetli bir hazine yoktur. İnsanın en kıymetli hazinesi akıldır, bu bilgilerdir ve bu bilgilerin aktarıldığı en önemli araçlar da kütüphanelerdir." diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da okuma salonlarının sayısını artırdıklarını dile getirdi.

Şehrin dört bir tarafını kültür merkezleri ve okuma salonları ile donattıklarını anlatan Yılmaz, "Göreve geldiğimizde belediyemiz bünyesinde 1 adet olan kütüphane sayımızı 10'a yükselttik. Bu kutlu hizmet halkasını bugün sizlerle beraber Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile taçlandırıyoruz. Daha nice kütüphaneleri Yıldırımlıların hizmetine sunmanın azmini ve heyecanını taşıdığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Yıldırım ilçemiz Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte artık bir üniversite şehridir. Yıldırım'a böyle bir mekan şarttı." diye konuştu.

Şeremet ailesi adına konuşan Ayşegül Şeremet ise kütüphanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldırım Belediye Hizmet Binasında yapımı tamamlanan ve 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphanenin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, hayırsever Şeremet ailesi ve misafirler katıldı.

Konuşmaların ardından Şeremet ailesine plaket verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bursa'da 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi' açıldı - Son Dakika

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