BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ - Son Dakika
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BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ

09.05.2022 07:37
BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ

BURSA'da, gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan ve 34 farklı suç kaydı bulunan S.S.(38) ile 23 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen arkadaşı M.D.(22) otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı.

BURSA'da, gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan ve 34 farklı suç kaydı bulunan S.S.(38) ile 23 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen arkadaşı M.D.(22) otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 25 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi, Samanlı Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan S.S.'nin Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler bölgenin giriş ve çıkışında önlem alarak S.S. idaresindeki 16 ANK 897 plakalı otomobili durdurulmak istedi. 11 Eylül Bulvarı girişinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü S.S., otomobilin hızını artırıp, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. İzini kaybettirmek için Millet Mahallesi'nde ara sokaklara giren S.S. ardından Samanlı Caddesi üzerinden Ankara Yolu Caddesi istikametine kaçışını sürdürdü.

POLİS BARİKATINI GÖREN ŞÜPHELİLER YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTIŞüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki mahalle girişlerini kapatarak önlem alan Yıldırm Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Samanlı Caddesi'nin çıkışını da barikat kurarak kapattı. 25 kilometre süren kovalamacanın ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan S.S. ve yanında bulunan arkadaşı M.D. kıskıvrak yakalandı. Gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan ve 34 farklı suç kaydı bulunan S.S. ile 23 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen M.D. gözaltına alınırken şüphelilerin otomobili detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ
BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ
BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ
BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ
BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ
BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ
BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BURSA'DA 25 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA POLİS BARİKATINDA BİTTİ - Son Dakika
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