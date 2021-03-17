Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada

17.03.2021 08:00

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kameradaBURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.B. (37) ve oğlu R.B. (14), 25 kilometrelik kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.B. (37) ve oğlu R.B. (14), 25 kilometrelik kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Sürücü M.B., basın mensuplarının Polisten neden kaçtın sorusunu Çocuk var diye kaçtım diyerek cevapladı. Baba oğula toplam 6 bin 300 TL ceza kesilirken, kovalamaca anları basın mensuplarının tarafından saniye saniye görüntülendi.

21.00-05.00 saatleri arasında süren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa'da görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece 23.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde 16 RU 465 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızlanarak kaçtı. Polis ekipleri bir yandan kaçan sürücüyü takip ederken bir yandan da bölgeye takviye desteği istedi.

FİLM GİBİ KOVALAMACA ANBEAN KAMERADA

Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeden çıkamayacağını anlayan şüpheli M.B. bu sefer de Avrupa Konseyi Bulvarı'nda kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından polis tarafından sıkıştırılan M.B. kaçamayacağını anlayarak teslim oldu.

ÇOCUK VAR DİYE KAÇTIM

Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan M.B., basın mensuplarının Polisten neden kaçtın sorusunu Çocuk var diye kaçtım diyerek cevapladı. M.B. ve oğlu R.B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan M.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, oğlu R.B. evine götürülerek annesine teslim edildi.

Ayrıca muayenesinin eksik olduğu tespit edilen otomobil ise emniyet otoparkına çekildi

Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada
Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada

Türk Lirası, Bursa, Polis, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada - Son Dakika


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