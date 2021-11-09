Bursa'da yaklaşık 250 bin öğrenci sporla buluşacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri, 250 bine yakın öğrenciyi sporla buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılış töreninde 1500 öğrenci basketboldan voleybola, macera parkurundan masa tenisine kadar farklı branşlarda spor yaptı.

Çocuklarla spor yaparak etkinliğin startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, sağlıklı bir gelecek için her çocuğun en az bir spor dalıyla ilgilenmesini istediklerini belirtti.

Spor etkinliklerini maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek başlattıklarını aktaran Aktaş, "Hemen hemen her kırsal mahallede, köyde spor tırları gezecek. Belediyenin spor tesisleri dolu dolu kullanılacak. Amaç, burada şampiyon olmak değil. Bana göre hepiniz şampiyonsunuz. Amaç, hareketsiz geçirdiğimiz günleri hareketli hale getirebilmek." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de öğrencilerin sporla meşgul olmasının sağlıklarının yerinde olmaları açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya dijitalleşiyorken gerçekten bizim sporla meşgul olmamız hem bedensel hem ruhsal sağlığımız açısından ve geleceğin teminatı gençlerin daha sağlıklı yetişmesi açısından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra "Karizma Show" adlı akrobatik smaç ekibi, gösteri sundu.