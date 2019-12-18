Bursa'da 250 bin lira değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 250 bin lira değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 250 bin lira değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi

7 saat önce

BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç, gıda ve kapsüller ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 250 bin lira değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi, System.String[]

BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç, gıda ve kapsüller ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş veya içeriği değiştirilmiş cinsel gücü artırıcı gıda veya ilaçların üretimi ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda, içerisinde bulundurulması yasak olan afrodizyak etkili maddelerin bulunduğu tespit edilen kaçak 8 bin 129 cinsel gücü artırıcı enerji içeceği, 120 ıslak mendil, bin 340 gıda takviyeli kapsül, 405 sprey, 176 çikolata, 240 kahve, 158 macun ile 7 bin 600 ilaç ele geçirildi.Piyasa değeri 250 bin lira olduğu bildirilen ürünlere el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:55 Kaynak: DHA
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