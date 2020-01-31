Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama - Son Dakika

Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama

6 saat önce

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 250 polisle 12 noktada uygulama yaptı.

Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 250 polisle 12 noktada uygulama yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı, Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, Orhaneli yolu, Lefkoşa Caddesi başta olmak üzere merkeze geliş noktalarında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 250 kişilik ekiple trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada ehliyet, kimlik ve alkol kontrolleri gerçekleştirildi. - BURSA

Ahmet Taner, Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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