Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama - Son Dakika

Bursa'da 250 polisle 12 noktada uygulama
6 saat önce
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 250 polisle 12 noktada uygulama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 250 polisle 12 noktada uygulama yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı, Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, Orhaneli yolu, Lefkoşa Caddesi başta olmak üzere merkeze geliş noktalarında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 250 kişilik ekiple trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada ehliyet, kimlik ve alkol kontrolleri gerçekleştirildi. - BURSA
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