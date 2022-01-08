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Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması - Son Dakika

Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması

08.01.2022 07:16
Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 250 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 250 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde, evraklarının eksik olduğu tespit edilen araç ve iş yerlerine toplam 22 bin TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 35 ekip ve 250 kişilik personel ile üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Ahlak Büro, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Drone ile havadan destek verilen denetimlerde bin 150 kişi sorgulanırken, 350 araç ve 35 iş yeri denetlendi. Denetlemede evraklarının eksik olması nedeniyle araç ve iş yerlerine toplam 22 bin TL ceza kesildi.


Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması
Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması
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Hisarcık, Tragger, Asayiş, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 250 polisle drone destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
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