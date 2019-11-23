Son Dakika Haberleri: Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması - Son Dakika

Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması

6 saat önce

Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulamasıBURSA - Bursa'da şehrin belli noktalarında 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması

BURSA - Bursa'da şehrin belli noktalarında 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Saat 17.00'da başlayan uygulama, 3 farklı şekilde gerçekleşti. İlk olarak 12 bölgede mobil uygulama yapan ekipler, kimlik sorgulaması yaptı. Uygulama sırasında bazı aileler polislere yoğun ilgi gösterdi. Ailelerin, çocukları ile yunus ekiplerine bağlı polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından 20.30'dan itibaren 4 farklı noktada yol kontrolü yapıldı. Burada araçları tek tek durduran ekipler, arama yapıp, ehliyet sorgulaması yaptı. Ayrıca 12 diğer farklı ekip ise, umumi yerlerde sorgulama yaptı.

Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi
Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 07:17:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]