Son Dakika Haberleri: Bursa'da 26 Fetö Üyesine Gözaltı Kararı

Bursa'da 26 Fetö Üyesine Gözaltı Kararı

13 dakika önce

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 26 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi.

Bursa'da 26 Fetö Üyesine Gözaltı Kararı, System.String[]
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 26 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 10'u bylock kullanıcısı olan toplam 26 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemi yapılması için talimat verildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları gözaltına almaya başladı.

(Derya Evren/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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