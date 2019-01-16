Bursa'da 26 Fetö Üyesine Gözaltı Kararı
13 dakika önce
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 26 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
26 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 10'u bylock kullanıcısı olan toplam 26 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemi yapılması için talimat verildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü
ekipleri zanlıları gözaltına almaya başladı.
(Derya Evren/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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