Bursa'da 28 farklı suçtan aranması olan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 28 farklı suçtan aranması olan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da 28 farklı suçtan aranması olan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Bursa'da dolandırıcılık, tehdit, hırsızlık gibi 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da 28 farklı suçtan aranması olan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Bursa'da dolandırıcılık, tehdit, hırsızlık gibi 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.


Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ö.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 18 farklı suçtan dolandırıcılık, 7 farklı suçtan güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hırsızlık olmak üzere toplamda 28 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 27 bin 380 TL adli para cezası bulunan Ö.Ş.'nin, merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı aldığı Murat Akıncı ile boşandı
Ayakkabıyı deneyip, çaldılar Üniversiteli kız hastane tuvaletinde doğurup kaçtı Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 03:19:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 28 farklı suçtan aranması olan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]