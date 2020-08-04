Bursa'da 283 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Ürdünlü bir kişiye ait boş arazi ile bağ evinin bahçesinde ekili 283 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini ektikleri belirlenen Erdal Y. (31) ve Gülnur Y. (41) gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, göl yolu üzerinde bulunan ve Ürdünlü bir kişiye ait olduğu belirlenen boş arazide Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Aynı yerdeki bağ evinin bahçesinde de Hint keneviri olduğunu saptayan polis, baskın yaptı. 283 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler sökülerek imha edilirken, bağ evinde yapılan aramada 25 adet alüminyum folyoya sarılı 13.25 gram metanfetamin ve 458,28 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hint kenevirlerini ektikleri saptanan Erdal Y. (31) ve Gülnur Y. (41) gözaltına alındı. Erdal Y.'nin, poliste Hint kenevirlerini kendisinin ektiğini söylediği öğrenildi.

Erdal Y.'nin ilçe merkezindeki evinde yapılan aramalarda ise 57,28 gram esrar bulundu.