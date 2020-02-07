Bursa'da 29'uncu dönem bedelli askerler terhis oldu - Son Dakika

Bursa'da bedelli 58 asker yemin edip terhis oldu. Bedelli askerlerin yemin töreninde duygulu anlar yaşandı.



21 günlük bedelli askerlik dolayısıyla 29. celp döneminde Bursa'ya gelen bedelli jandarma erler için yemin mesarimi yapıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığında 21 günlük askeri eğitimini tamamlayan 58 bedelli jandarma er, törenle yemin ederek terhis oldu. Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 58 jandarma er için Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonunda tören düzenlendi. Yemin merasimine eğitimini tamamlayan bedelli askerler ve askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağı ayakta selamlandı. Törende jandarma üniformalarını giyen 58 bedelli jandarma er, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyarak yemin etti. Yemin töreni, Jandarma Marşı'nın ardından resm-i geçitle sona erdi. Diğer yandan tören sonunda aileler evlatlarıyla hasret gidererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA