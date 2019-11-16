Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5... - Son Dakika
Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5...
6 saat önce
Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte meydana geldi. - BURSA
12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı Trafik kazası geçiren Bülent Arınç'ın damadı ve ailesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu Ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı