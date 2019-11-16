Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5...
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5... - Son Dakika

Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5...

6 saat önce

Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte meydana geldi.

Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5..., System.String[]

Bursa'da 3.0 büyüklüğünde deprem... Deprem gece 3: 28'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte meydana geldi. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
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