Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:34 Kaynak: DHA
BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'da merkez üssü Osmangazi ilçesinde saat 02.23'te Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremi 3.0, derinliğini ise 8.1 olarak kaydetti.
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