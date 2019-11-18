Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü...
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü... - Son Dakika

Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü...

6 saat önce

Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10.2 km altında meydana geldi.

Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü..., System.String[]

Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10.2 km altında meydana geldi. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
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