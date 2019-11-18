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Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü...
6 saat önce
Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10.2 km altında meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem... Bursa'da iki gün arayla yaşanan ikinci deprem, merkez üssü Bursa olan 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10.2 km altında meydana geldi. - BURSA
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