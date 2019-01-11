Bursa'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) verilerine göre, bugün saat 19.09'da, merkez üssü Bursa
'nın Nilüfer ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yerin 8,40 kilometre derinliğinde keydana gelen depremi hissedenler kısa süreli korku yaşadı.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:31 Kaynak: DHA
AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı
Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı
Korkunç Töre Cinayeti! 16 Yaşındaki Kızını, Vahşi Arkadaşına Öldürttü