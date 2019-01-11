Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 19.09'da, merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yerin 8,40 kilometre derinliğinde keydana gelen depremi hissedenler kısa süreli korku yaşadı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:31 Kaynak: DHA

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