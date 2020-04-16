Bursa'da 3 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bursa'da 3 apartman karantinaya alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 3 apartman, yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 3 apartman, yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yenidoğan Mahallesi'nde Alp Sokak 5 numaralı, İstiklal Mahallesi'nde Mimar Sinan Caddesi'ndeki 88 numaralı ve Kurtuluş Mahallesi'nde ise Karadeniz Sokak'taki 3 numaralı apartmanlarda karantina tedbirleri uygulandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla alındığı bildirilen kararla, ikinci bir emre kadar apartmanlarda karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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