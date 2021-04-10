Bursa'da, 3 aracın karıştığı kazada engelli sürücü yaralandı - Son Dakika

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Bursa'da, 3 aracın karıştığı kazada engelli sürücü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 aracın çarpıştığı kazada engelli sürücü Süleyman Sükut (50) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Yeniceköy köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. 16 AFY 727 plakalı otomobiliyle Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Harun Öztürk (35), iddiaya göre, yola çıkan köpeğe çarpmamak ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Semih Varışlısoy (30) yönetimindeki 16 AGU 311 plakalı araç, duramayarak Öztürk'ün aracına, engelli sürücü Süleyman Sükut (50) yönetimindeki 16 KGM 08 plakalı otomobil de cipe arkadan çarptı. Kazada engelli sürücü Süleyman Sükut yaralandı. Yaralı Süleyman Sükut, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.