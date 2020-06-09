Bursa'da 3 bin işletmeli Beşevler Sanayi Sitesi'nin altyapısı baştan sona yenileniliyor - Son Dakika

Bursa'da 3 bin işletmeli Beşevler Sanayi Sitesi'nin altyapısı baştan sona yenileniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa'da 3 bin işletmeli Beşevler Sanayi Sitesi'nin altyapısı baştan sona yenileniliyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin işletmenin bulunduğu ve 15 bine yakın kişinin istihdam edildiği Nilüfer Beşevler Sanayi Sitesi'nin altyapısı da Büyükşehir Belediyesi marifetiyle baştan sona yenileniyor.


Sağlıklı bir şehrin ancak sağlıklı bir altyapı üzerinde inşa edilebileceği anlayışıyla çalışmalarını ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer'deki Beşevler Sanayi Sitesi'nin altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturuyor. Daha önceden 13 kilometrede 100 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 2 kilometrede 200 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 500 metrede 300 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 6 bin 500 metrede 32 eser bağlantı hattı yapılırken, rehabilitasyon çalışmalarının toplam maliyeti 1 milyon 822 bin lira olarak gerçekleşti. Çalışmaların ikinci aşamasında ise 13 kilometrede 100 fondüktil içme suyu şebeke hattı, 500 metrede 200 fondüktil içme suyu şebeke hattı ve 800 metrede 300 fondüktil içme suyu şebeke hattı yapılacak. Yaklaşık 1 milyon 444 bin TL'lik bedelle birlikte rehabilitasyon çalışmaları toplam 3 milyon 266 bin lira ile sonuçlandırılacak.


"Ağustos ayında bitecek"


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer'deki Beşevler Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerle birlikte sanayi esnafıyla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, yaşanan sıkıntıları yerinde dinleyerek tespit etti.


Bursa'nın ticareti ve sanayisiyle aktif bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, şehir ve ülke olarak başarılı bir şekilde atlatılan pandemi sürecinin ardından 1 Haziran'dan itibaren yeni normal denilen sürecin başladığını hatırlattı. Yeni süreçle birlikte çalışmaları daha da hızlandırdıklarını belirten Başkan Aktaş, Bursa'nın daha yaşanabilir bir şehir olması için çevre ve altyapı yatırımlarına, sosyal ve kültürel faaliyetlere ve üst yapıdaki işlere devam ettiklerini ifade etti. Bursa gibi hızla büyüyen ve gelişen şehrin her konuda mükemmel olmasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Nilüfer'deki Beşevler Sanayi Sitemiz yıllardır önemli bir işlev görüyor. Beşevler Sanayi Sitesi yaklaşık bin 300 dönümlük alanda konuşlanmış. Türkiye'deki birçok organize sanayi bölgesinden daha büyük bir alana sahip. Buranın su şebeke hattıyla alakalı işin yüzde 50'lik kısmı yapılmıştı. Kalan yüzde 50'lik kısmına da Mart-Nisan gibi başlayacaktık. Ama pandemi sürecinden çalışmalar biraz gecikti. Aksilik olmazsa Ağustos sonu itibariyle tamamını bitireceğiz. Bundan esnafımız da kazançlı çıkacak. Biz de dolaylı olarak orta ve uzun vadede kazançlı çıkacağız" dedi.


"Çınarcık Barajı Bursa'ya devredilecek"


Bursa'nın her köşesinin yaşanabilir bir şehir olması adına büyük özen ve hassasiyetle çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Ankara'dan alacakları güçle tüm sözlerin bir bir yerine getirileceğini belirtti. Başkan Aktaş, "DSİ kayıtlarına göre, son 100 yılın en kurak 5. mevsimini, son 15 yılın da en kurak mevsimini geçiriyoruz. Allah'a hamdolsun kimseyi susuz bırakmadık. Suyla alakalı anormal bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah şimdi çok önemli bir proje geliyor. 250-300 milyon lira değerindeki Çınarcık Barajı'nın Bursa'ya bağlanmasıyla şehrin 40-50 yıllık su problemi ortadan kalkacak" diye konuştu.


Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet halkalarına bir yenisini daha eklediğini dile getirdi. Pandemi süreci olmasına rağmen yatırım kararı alınan Beşevler Sanayi Sitesi altyapısının önemine dikkat çeken Esgin, "Beşevler Sanayi Sitesi, Türkiye'deki örnek sanayi sitelerinde biridir. Yaklaşık 3 binin üzerinde işletme var. 15 bine yakın insan istihdam ediliyor. Bizler de bu sanayi sitesine katkı sağlamak için gece gündüz mücadele ediyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız. Esnafımızın yanında duran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi.


Beşevler Sanayi Sitesi Başkanı Sabri Koçoğlu, organizelerin üniversitesi konumunda olan sanayi sitesinin bu yatırımla birlikte daha temiz içme suyuna kavuşacağını anlattı. Binlerce çalışanın müzdarip olduğu suların sık sık kesilmesinin de bu yatırımla sonlanacağını aktaran Koçoğlu, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Milletvekili Mustafa Esgin'e teşekkür etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beşevler, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 3 bin işletmeli Beşevler Sanayi Sitesi'nin altyapısı baştan sona yenileniliyor - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti         
16:19
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var         
16:04
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar         
15:58
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi         
15:51
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek         
15:48
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi         
15:43
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı         
15:38
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor         
15:36
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun         
15:27
Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım         
15:20
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı         
15:07
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var         
14:57
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu         
14:53
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı         
14:47
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi         
14:39
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak         
14:28
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu         
14:19
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı         
14:15
'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor 'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor         
14:13
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı         
14:10
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı         
14:09
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi         
14:06
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm         
14:01
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı         
13:56
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor         
13:50
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak         
13:49
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi         
13:30
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 16:45:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 3 bin işletmeli Beşevler Sanayi Sitesi'nin altyapısı baştan sona yenileniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]