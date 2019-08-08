Son Dakika Haberleri: Bursa'da 3 binanın çatısı yandı
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Bursa'da 3 binanın çatısı yandı

1 saat önce

Bursa'da, 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı.

Bursa'da 3 binanın çatısı yandı, System.String[]
Bursa'da, 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı. Yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçrayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 7 yangın söndürme aracıyla müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu apartmanlardaki daireler zarar görmeden söndürüldü.
Binaların çatıları kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Görükle, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:46 Kaynak: AA
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