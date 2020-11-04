Bursa'da 3 çocuğun tramvayda tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Bursa'da 3 çocuğun tramvayda tehlikeli yolculuğu kamerada
04.11.2020 09:28
BURSA'da 3 çocuk, 'ipek böceği' olarak bilinen tramvaya asılıp yolculuk yaptı.
BURSA'da 3 çocuk, 'ipek böceği' olarak bilinen tramvaya asılıp yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çocukların rahatlığı dikkat çekti.
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde Suriye uyruklu 3 çocuk, 'ipek böceği' diye bilinen ve heykel-kent meydanı güzergahında sefer yapan tramvayın, son vagonuna asılarak yolculuk yaptı. Dakikalarca bu tehlikeli yolcuğu sürdüren çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların çevredeki meraklı bakışlara rağmen rahat tavırları dikkat çekti.
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