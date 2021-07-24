Üye Girişi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi - Son Dakika

Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi

24.07.2021 17:43
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi, System.String[]

Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak hayatını kaybetti.

Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin yardımıyla 3 çocuk kurtarıldı.

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Hamza (35) ailesiyle Demirtaş Barajı'na pikniğe geldi. Bir süre sonra suda yüzmek için baraja giren çocuklar suda boğulma tehlikesi geçirdi. Baba Abdullah Hüseyin (35) 3 çocuğunu da kurtarmak için suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 3 çocukta sudan çıkartıldı. Çocuklar sudan çıkartılırken Baba Abdullah Hamza (35) çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılsa da suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Su Altı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçları da olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen dalgıçlar Abdullah Hamza'nın (35) cansız bedenini sudan çıkardı. Hamza'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

O sırada ailesiyle birlikte pikniğe gelen Şükrü Uçar, "Bağrışma seslerini duyunca hemen koştum, geldim. Kız vardı, kızı çektim aldım. Sonra genç bir çocuk vardı, onu da çektim aldım. Sonra bir kere daha daldım babalarını tuttum bileğinden, çırpınıyordu zaten öbür eliyle bileğimi bıraktı. Sonra bir daha daldım suyun altına doğru gitmişti zaten bende nefes kalmadı çıkmasam bende gidecektim" dedi. - BURSA

Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi
Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 17:44 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi 17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti 17:34 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı 17:29 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti 17:21 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere 15:23 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır 13:53 Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı 12:09 Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı

Son Dakika Haberleri
17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi
17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
17:35 UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor
17:34 Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı
17:33 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti
17:28 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
17:20 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
17:05 Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! 7 sporcumuz finale kaldı
16:59 Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye de 1 hektarlık alana zarar verdi
Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı         
17:46
UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor         
17:36
Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı         
17:34
CHP'li İslam'ın CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti         
17:32
İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı         
17:26
Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü         
15:33
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 17:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement